Dà in escandescenze nel bar, la polizia lo ferma con il taser

Forze dell'ordine e 118 in azione in viale Dante nel tardo pomeriggio del 9 dicembre. Un 37enne albanese, per motivi non chiari, ha dato in escandescenze in un bar per poi salire nel suo appartamento. Qui è stato raggiunto dalla polizia che per fermarlo e per impedire anche che potesse farsi del male - era molto agitato e incontenibile - ha usato il taser. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, era diventato violento e poco prima avrebbe anche litigato con il nipote. Lo straniero poi è stato preso in carico dalla Croce Bianca e dai sanitari del 118 sul posto con un'auto medica e trasportato all'ospedale dove è stato sottoposto ad un Tso, il trattamento sanitario obbligatorio. Sul posto anche i carabinieri.