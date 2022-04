Dipendenti infedeli rubano merce nel magazzino dove lavorano: arrestati

Sono stati arrestati per furto a distanza di pochi giorni due uomini, un serbo e un romeno che sono stati pizzicati con merce rubata appena sottratta dal magazzino Ikea a Piacenza dove lavoravano. Entrambi sono stati processati per direttissima (difesi dagli avvocati Cristina Balteri e Giovanni Barbieri) e sono comparsi davanti al giudice Alessandro Rago (pm Antonio Rubino). Il primo, un romeno di 49 anni con alcuni precedenti specifici alle spalle è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile avvisati dalla sicurezza del magazzino. Addosso, attorno alla vita, aveva legato un copripiumino e due federe mentre nello zaino aveva un set di coltelli per un valore di più di 400 euro. Gli addetti della sicurezza sospettavano dell'uomo perché per alcuni giorni entrava con lo zaino vuoto ed usciva al termine del turno con lo zaino "gonfio". Nella sua abitazione i militari hanno trovato biancheria, candele e altri coltelli. Il serbo, di 39 anni e incensurato, è stato fermato dei poliziotti della squadra mobile, il copione è analogo al romeno. Gli agenti si sono appostati e al termine del turno lo hanno bloccato fuori dal parcheggio a bordo della sua auto. Nella sua auto hanno trovato decine di pezzi marchiati Ikea impacchettati e nella sua abitazione hanno invece rinvenuto molta altra merce Ikea ancora impacchettata per un valore di circa 3500 euro. Entrambi gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati rimessi in libertà, i legali hanno chiesto la messa alla prova e i termini a difesa.