Scivola sotto il ponte di Trebbia e batte la testa, in azione l'elisoccorso

Non sono fortunatamente gravi le condizioni della donna che nella serata del 22 agosto è caduta nel greto del Trebbia all'altezza di Case Marchesi di Travo. Stava camminando quando sarebbe scivolata battendo violentemente la testa. Immediamente è stata soccorsa e sul posto il 118 ha inviato l'auto infermieristica, la Pubblica Assistenza di Travo e l'elicottero di Parma. La donna è stata raggiunta, stabilizzata e portata all'elicottero grazie ai vigili del fuoco. Caricata, è stata trasportata in volo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale che ha chiuso la circolazione sul ponte per poter far atterrare l'elicottero.