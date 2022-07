È stata ritrovata la donna scomparsa da casa

Sono in corso le ricerche di una donna piacentina che è scomparsa la mattina presto di sabato 2 luglio dalla sua abitazione in via Maddalena. Si chiama Annamaria Galliacci ha 68 anni e intorno alle 7 del mattino si è allontanata da casa con una bicicletta bianca con cestino in vimini anteriore e portapacchi nero posteriore. Chiunque l’abbia vista può contattare direttamente il numero 3478800909 oppure chiamare polizia, carabinieri o polizia locale.

AGGIORNAMENTO DEL 3 LUGLIO: LA DONNA E' STATA RITROVATA E PORTATA IN OSPEDALE PER LE CURE DEL CASO.