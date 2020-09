«Dovete indossare la mascherina e sedervi al tavolo per bere». Tre clienti aggrediscono il titolare del Tuxedo e sfasciano il locale

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Piacenza su un'episodio accaduto mercoledì sera alla birreria Tuxedo di via Cremona. Tre uomini italiani fra i trenta e i quarant'anni hanno aggredito il titolare del locale, Carlo Dodi, il figlio e un cliente, mandandoli tutti all'ospedale. La furia dei tre clienti sarebbe scattata quando il personale della storica birreria piacentina ha fatto notare loro che per per consumare le birre che avevano ordinato avrebbero dovuto sedersi a un tavolo e indossare le mascherine. E' a questo punto che i tre, spalleggiandosi a vicenda, hanno iniziato a provocare e insulare il titolare, per poi arrivare ad aggredirlo insieme al figlio e a un cliente che si è trovato in mezzo suo malgrado. Danni anche al locale visto che il tre, prima di fuggire, hanno anche sfasciato alcuni arredi.

