Droga in un giardinetto pubblico trovata e sequestrata grazie alla segnalazione di un cittadino

I carabinieri del Radiomobile nella giornata di ieri 15 marzo intorno a mezzogiorno, all? interno dei giardini pubblici di via Campesio, hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di hascisc in un cellophane. Il tutto è iniziato con una telefonata al 112 di un uomo che ha notato l?atteggiamento sospetto di un gruppo di giovani all? interno del giardinetto pubblico. Sul posto immediatamente è stata inviata una pattuglia che dapprima ha controllato i ragazzi e poi ha perlustrato la zona trovando a circa 40 metri dal gruppo sotto alcuni alberi un involucro di cellophane con un disegno raffigurante una scimmia e con la scritta Smoke, all'interno appunto la droga.