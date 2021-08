Elkann: «Triste per la scomparsa di Daniele e della compagna Sonia, non è giusto»

La tragedia di Zena di Carpaneto ha avuto un vasto cordoglio non solo nel Piacentino. L’investimento che ha causato la morte di Daniele Zanrei e di Sonia Tosi, avvenuto domenica 1 agosto, ha suscitato lo sconcerto di tutti quello che conoscevano bene i due giovani piacentini. Zanrei, trentenne, era conosciuto anche fuori dai confini provinciali per la sua attività professionale di designer di automobili, con esperienze in Maserati e Alfa Romeo. In queste ore è arrivato anche un pensiero di condoglianze da parte di Lapo Elkann, fratello di John, presidente del gruppo Stellantis (che ingloba tutti i marchi di Fca e Peugeot). «Sono triste per la scomparsa di Daniele – ha scritto su Twitter - e la compagna Sonia. Daniele era un designer del centrostile Alfa Romeo. È rimasto vittima di un incidente stradale. Chi l’ha causato è risultato positivo al test alcolemico con un tasso di 6 volte sopra il limite. Non è giusto».