«Fabrizio era rimasto sui monti perché amava l’agricoltura e credeva in questa terra»

«Tutta Bettola è sconvolta da quanto successo». Paolo Negri, primo cittadino del comune dell’Alta Valnure, si fa portavoce del pensiero di un’intera comunità, che piange la scomparsa di uno dei suoi più volenterosi e giovani residenti. Il 32enne Fabrizio Agnelli ha perso la vita in un tragico infortunio a Murlo di Missano, nella giornata del 21 aprile. Il giovane, di professione agricoltore, stava effettuando il taglio di alcune piante in un bosco. Un tronco, improvvisamente, gli è caduto addosso e per lui, che in quel momento si trovava da solo, non c’è stato più nulla da fare. Lo hanno trovato i familiari, insospettiti dal fatto che non rientrasse a casa per il pranzo.

Fabrizio con il padre Ugo e la madre Maria Luisa Sartori gestiva l’azienda agricola a Fornace di Missano di Bettola. La loro è una realtà biologica da oltre vent’anni e dedita anche alla produzione di foraggio per gli animali. Fabrizio, unico deitre figli a voler proseguire questa attività, era andato a convivere con la fidanzata a Bettola: chi lo conosce bene lo ricorda sempre presente nel capoluogo, nel fine settimana, per trascorrere le serate con gli amici del paese.

«Fabrizio - ricorda il sindaco Negri - portava avanti la vocazione di famiglia e del nostro territorio. La sua è una storica famiglia agricola di Bettola. Tutta la popolazione è attonita, siamo rimasti senza parole di fronte ad un fatto del genere». Il Comune ha deciso di rinviare la Festa Contadina, in programma domenica prossima, 30 aprile. «Non ce la sentiamo in questo momento di celebrare questa ricorrenza così legata al mondo agricolo, perché la famiglia Agnelli è proprio l’anima di ogni iniziativa di questo genere sul nostro territorio. Sono sempre stati in prima linea». Il sindaco ci tiene a manifestare il dolore e la solidarietà di tutti i concittadini. «Non è il sindaco che parla, ma da parte di tutta la comunità bettolese sentiamo il bisogno di rimanere vicini alla famiglia».

Fabrizio ha ripercorso le orme del papà Ugo, fino a poco tempo fa presidente provinciale di Coldiretti Piacenza e tuttora segretario di Bettola. «Una famiglia legatissima alla Coldiretti – aggiunge anche Roberto Gallizioli, direttore dell’associazione - alla montagna, piena di amore e di valori. È una notizia che ci addolora profondamente. Fabrizio come i suoi genitori lavorava duramente per valorizzare le nostre terre, tutti lo ricordano per l'educazione e la disponibilità».

Sconvolto da quanto accaduto a Murlo anche don Stefano Segalini, fino a poco tempo fa consigliere ecclesiastico della stessa associazione agricola. «La mia preghiera per Fabrizio - è la riflessione del sacerdote - è stata un po’ distratta dal pensiero di un papà e di una mamma, che conosco bene, perché umanamente credo che sia il dolore più grande la morte di un figlio. Come genitore dai la vita per i tuoi figli, scommetti su di loro, in loro vedi la continuità in qualche modo della tua vita». «Fabrizio era rimasto lì, sui monti, a lavorare e portare avanti ciò che i suoi genitori hanno iniziato. Aveva alle sue spalle il loro sostegno, la loro sapienza, ma la storia è andata così. Possiamo dire che è stata la sfortuna o qualcos’altro, ma non ci restituisce la tua vita, anche se trovassimo la ragione, la causa. Purtroppo sul lavoro ogni giorno abbiamo morti di giovani e meno giovani, ma la domanda rimane sempre una per chi perde un figlio, un fratello, un amico, un collega: perché la morte, e poi una morte così?». «È una domanda – è il messaggio che don Segalini vuole trasmettere a quanti volevano bene a Fabrizio - quella della morte che da sempre interroga l’uomo, perché è un fatto che non possiamo toglierlo. Come cristiani sappiamo che non è l’ultima parola sulla nostra vita, perché siamo destinati alla vita eterna. Certo noi vorremo il più possibile i nostri cari con noi, certe volte avremmo voluto cambiare l’ordine delle “partenze” ma non è in nostro potere. A noi sta il cercare di vivere ogni giorno come un dono, non scontato, far fruttare al meglio i doni che abbiamo, non lasciare al domani il bene».

«Ho un ricordo bellissimo di Fabrizio come amico – è il pensiero del vicesindacodi Bettola, Luca Corbellini -, un ragazzo molto dedito all’impegno lavorativo, ma che trovava il tempo e la voglia per aiutare la comunità a organizzare eventi legati all’agricoltura e che promuovessero il nostro paese. Fabrizio ha dimostrato che si può vivere e lavorare in questo settore anche in montagna: credeva fortemente in quello che faceva, ovvero nell’attività di imprenditore agricolo».