Fanno un buco sul tetto per rubare in una ditta, messi in fuga dalle guardie giurate

Tre ladri sono stati messi in fuga nella notte mentre cercavano di introdursi in una ditta di via Maggi a Piacenza. Intorno all'una le guardie giurate di Sicuritalia-Ivri sono intervenute dopo che era entrata in funzione l'allarme di un capannone della zona. Anche qualcuno del vicinato aveva udito rumori strani e, al loro arrivo, le guardie hanno iniziato un giro di perlustrazione. Mentre controllavano gli ingressi e i lucchetti che chiudevano i portoni del capannone di un'azienda, hanno notato tre persone che si stavano dando alla fuga dal tetto. I ladri, infatti, avevano praticato un foro, largo tanto da riuscire a passare, per poi probabilmente calarsi all'interno del magazzino. La guardia giurata di Sicuritalia-Ivri è riuscita soltanto a mettere in fuga i malviventi che hanno fatto poi perdere le proprie tracce. Sul posto anche i carabinieri per i primi accertamenti del caso e le volanti della polizia che si occuperà ora delle indagini: da capire ancora se i ladri siano riusciti a rubare o se invece si sono visti costretti a fuggire a mani vuote.