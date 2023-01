I vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Levante sono intervenuti nella serata del 21 gennaio in strada Farnesiana per un incendio in una abitazione in quel momento vuota. Le fiamme si sono propagate alla canna fumaria forse per un malfunzionamento del camino a gas. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza i locali, nessuno è rimasto ferito.