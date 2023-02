Fermato dopo un inseguimento in auto: era senza patente e assicurazione

Non si è fermato all'alt della polizia provinciale a Montale per essere poi bloccato alla Farnesiana dopo un inseguimento. Nei guai è finito un giovane che è stato denunciato per guida senza patente e porto abusivo di oggetti atti all'offendere (pare avesse a bordo un cutter), non solo l'auto che aveva in uso era anche senza assicurazione. La pattuglia della polizia provinciale gli aveva intimato l'alt per un normale controllo, lui ha ben pensato di scappare. Ad inseguirlo anche le volanti della polizia, infine dopo poco è stato fermato alla Farnesiana e di lì controllato e denunciato.