Si infortuna alla caviglia durante l'escursione, elicottero dei vigili del fuoco in azione

Intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino nei pressi di Lago Nero per un 61enne di Collecchio (Parma), rimasto infortunato alla caviglia durante un'escursione, nel pomeriggio di sabato 15 ottobre. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Saer della stazione Monte Alfeo, oltre ai colleghi delle stazioni Monte Orsaro e Tigullio. L'uomo è stato vericellato dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, decollato da Genova, ed è stato trasportato a Selva di Ferriere. Qui ad attenderlo c'era un'ambulanza della Cri di Farini che ha portato il 61enne in ospedale a Piacenza per accertamenti.