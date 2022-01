Funerali dei quattro amici in Duomo, prevista anche una diretta streaming

Si celebreranno venerdì 21 gennaio alle 15, nella Cattedrale di Piacenza, i funerali dei quattro giovani che hanno perso la vita la scorsa settimana nel drammatico incidente di Calendasco. D'intesa tra l'Amministrazione comunale e la Curia Vescovile, saranno adottate alcune misure volte a consentire la più ampia partecipazione di familiari e amici nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione attualmente in vigore. A testimoniare la partecipazione dell'intera comunità piacentina, saranno esposti in Cattedrale i Gonfaloni del Comune e della Provincia di Piacenza, affiancati a quelli delle Municipalità di Castel San Giovanni, Borgonovo, Calendasco, Guardamiglio.

L’accesso alla Cattedrale sarà consentito dalle 14 dagli ingressi di piazza Duomo e via Vescovado. Potranno entrare dal cortile della Curia, utilizzando la rampa d’accesso, le persone con difficoltà motorie, mentre l’ingresso dai Chiostri del Duomo sarà riservato alle persone espressamente autorizzate. Gli ingressi saranno presidiati da volontari appartenenti all'Associazione nazionale Alpini per il controllo del corretto uso dei dispositivi di protezione (è raccomandata la mascherina Ffp2), la distribuzione del gel disinfettante e l'accesso fino alla capienza massima consentita di 750 persone.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi, all'indirizzo web https://www.youtube.com/c/ piacenzadiocesitv e verrà trasmessa anche all'esterno del Duomo in audio-diffusione, invitando sin d'ora tutti i cittadini che vorranno essere presenti a rispettare sempre il necessario distanziamento.

Dalle ore 12 di venerdì 21, fino al termine della funzione, sarà istituito il divieto di circolazione – con la sola eccezione di residenti e veicoli espressamente autorizzati – in via Pace, nell'area dei Chiostrini e Chiostri del Duomo, in piazza Duomo, nel tratto di via Romagnosi compreso tra via Carducci e piazza Duomo, in via Daveri, via Legnano, vicolo Pazzarelli, via Chiapponi, via Sopramuro (tra via Frasi e via Chiapponi), in via Vescovado e via Prevostura. Varrà per tutti, già dalle 9 di venerdì mattina e sino al termine della cerimonia, il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti appositamente segnalati di via Pace, piazza Duomo, via Vescovado, via Prevostura, via Daveri, via Legnano e Chiostri del Duomo, dove potranno posteggiare unicamente i mezzi appositamente autorizzati.

Si ricordano, contestualmente, i principali e più prossimi parcheggi a servizio dell'area di Piazza Duomo: Parcheggio Cavallerizza (Stradone Farnese); Urban Center (Stradone Farnese); viale Sant'Ambrogio; piazza Cittadella.