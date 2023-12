Scende appena in tempo dal furgone che prende fuoco

Ha fatto appena in tempo a scendere dal suo Fiat Fiorino prima che le fiamme lo divorassero. È accaduto nella giornata del 29 dicembre tra via Cella e via Morigi, nei pressi del semaforo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha prontamente domato ed estinto l’incendio mentre una pattuglia della polizia locale a provveduto a chiudere la strada per il tempo necessario le operazioni di messe in sicurezza. Secondo una prima ipotesi la rottura del turbocompressore ha riversato l’olio nel vano motore dando origine all’incendio. Gli operatori di Sicurezza e Ambiente hanno avuto il compito di ripulire la sede stradale.