Furti e truffe in centro, subito l'allerta su chat dei commercianti: due nomadi bloccate

Due donne nomadi di origine romena sono state bloccate dalla polizia nel pomeriggio di sabato in centro storico. Diverse le segnalazioni giunte alla polizia che ha inviato sul posto le volanti alla ricerca delle due donne che, nel corso del pomeriggio, avevano tentato di rubare alcuni capi di abbigliamento in un negozio di via Venti Settembre e di rifilare delle banconote false ad alcuni bar della zona di via San Donnino. Proprio grazie al passaparola sul gruppo whatsapp di vicinato dei commercianti del centro storico è stato possibile diffondere in breve una descrizione delle due ladre e truffatrici, permettendo così agli agenti delle volanti, con anche la collaborazione di alcuni esercenti, di individuarle entrambe poco dopo tra Corso Vittorio Emanuele e Stradone Farnese. Entrambe sono finite in questura: sono state denunciate e poi rilasciate.