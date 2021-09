«Passo a casa vostra per un saluto» e li deruba di cellulare e tablet: denunciato

I carabinieri di Cortemaggiore hanno denunciato un 36 enne di Gropparello per furto in abitazione. Il giovane era a Corte per seguire un percorso riabilitativo legato alla tossicodipendenza alla casa della salute e aveva deciso di passare a salutare alcuni amici di famiglia. Mentre era ospite all’interno dell’abitazione, approfittando della temporanea assenza della padrona di casa, allontanatasi per portare il figlio minore a scuola, e di un attimo di distrazione del marito di quest’ultima, si è impossessato di un telefono cellulare e un tablet del valore di circa 500 euro. Dopo aver finito di prendere un ultimo caffè con la coppia, si è allontanato con la refurtiva. Pochi minuti dopo, la proprietaria di casa si è accorta del furto, anche perché il cellulare era usato come router per la connessione ad internet e ha sporto denuncia.