Tentano la spesa gratis infilandola tra il passeggino e il figlio: denunciati

Hanno riempito il passeggino di merce che volevano rubare ma sono stati fermati alle casse dopo aver fatto suonare la barriera antitaccheggio. E' accaduto al supermercato Famila di Caorso il 16 settembre. Nei guai per furto aggravato in concorso sono finiti un romeno di 43 anni e una ucraina di 36. I due si sono aggirati tra gli scaffali dove hanno preso cibo, scarpe da ginnastica e un profumo che hanno infilato nel passeggino dove c'era seduto anche il figlio. Per assicurarsi di non essere fermati hanno tolto alcune placche ma ne hanno dimenticata qualcuna perché è scattato l'allarme. Gli addetti della sicurezza hanno chiamato i carabineiri di Caorso che li hanno poi denunciati. La merce, del valore di circa 70 euro è stata restituita.