Riempiono il passeggino di abiti per rubarli, bloccate e denunciate

Il 20 settembre alle ore 13.30 i carabinieri del Radiomobile insieme ai colleghi della Stazione di Piacenza Principale, hanno denunciato tre donne rom di Pavia con precedenti penali, per furto aggravato in concorso. I carabinieri intervenuti hanno accertato che poco prima, in via XX settembre all'Upim, le donne, di cue due minori e una incinta, avevano rubato capi di abbigliamento per neonati e per l'infanzia pari al valore di 430 euro circa e li avevano messi nel passeggino dove c'era un bambino di un anno. Le due minorenni, inoltre avevano tentato di rubare altra merce per ulteriori 350 euro ma hanno desistito per l'arrivo dei carabinieri. A scoprirle l'addetto alla sicurezza. Tutta la refurtiva è stata restituita e le donna sono state denunciate.