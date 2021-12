Green pass, sanzionate quattro attività e otto persone

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare le normative legate alla pandemia. Sono stati controllati, dal 20 al 26 dicembre, 5175 persone nel Piacentino. Controlli anche in 690 attività o esercizi commerciali. Sono state sanzionate 8 persone per il green pass, una per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 4 titolari di attività o esercizi commerciali.

Dallo scorso 6 dicembre, data di entrata in vigore del decreto legge in questione, e sino al 26 dicembre, sono state controllate 12416 persone per verificare il possesso del green pass di cui solo 21 sanzionate.

«Anche in vista delle prossime festività di Capodanno – spiega la prefettura di Piacenza - l'impegno e la responsabilità di tutti non devono venir meno: è necessario osservare comportamenti corretti evitando le occasioni di assembramento ed essere rispettosi delle prescrizioni in tema di distanziamento e sull’uso dei presidi».