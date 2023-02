Guidano ubriachi, via due patenti. I controlli dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Piacenza negli ultimi tre giorni hanno effettuato un mirato servizio preventivo di controllo del territorio, attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio.

Il dispositivo ha previsto la presenza delle pattuglie delle Stazioni di Piacenza Levante e Borgonovo davanti alle scuole e nei luoghi di aggregazione al fine di elevare il livello di sicurezza percepita nell’arco di tutte le 24 ore, nonché l’esecuzione da parte delle “gazzelle” del Radiomobile di controlli preventivi della circolazione stradale con posti di controllo ad “alta visibilità”.

Di notte, alle 2 e alle 3 e trenta, in via Veneto e in via Emilia Pavese in città, due automobilisti di 44 e 21 anni, sono stati fermati e controllati dall’equipaggio del Radiomobile e dopo essere stati sottoposti al test alcolemico denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’automobilista 21enne, a cui è stata ritirata la patente di guida, aveva addosso anche alcuni grammi di hascisc, così come il suo passeggero, un coetaneo ventenne, che aveva invece della marijuana. Entrambi sono stati segnalati quali consumatori di droga.