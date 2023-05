Imprigionato dopo il crollo di un tetto, 75enne all'ospedale

Un uomo di 75 anni è stato soccorso dopo il crollo di un tetto in un'abitazione sul passo del Cerro, tra Bettola e Perino. Qui sono accorsi poco prima delle 20 i vigili del fuoco di Bobbio insieme al 118 per prestare aiuto all'uomo che si trovava sepolto sotto le macerie. Le cause del crollo, improvviso, non sono ancora state chiarite ma pare si sia trattato di un cedimento strutturale.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica dall'ospedale di Bobbio e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Travo. L'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco mentre sul posto è atterrata anche un'eliambulanza giunta da Brescia. Il 75enne ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale di Piacenza, ma le sue condizioni non pare siano gravi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Bobbio.