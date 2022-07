Incendio ai Sassi Neri di Farini, vigili del fuoco al lavoro per ore

Giornata molto intensa per i vigili del fuoco che dalla mattina di domenica a sera sono stati impegnati in svariati interventi per incendi di sterpaglie, stoppie, campi etc in diverse zone della provincia. Per ore sono hanno fronteggiato un rogo nella zona dei Sassi Neri a Farini. Le cause delle fiamme non sono chiare, ma l'incendio ha interessato un trattore, una catasta di legno e alcune piante. Con i pompieri anche la protezione civile e le squadre di volontari.