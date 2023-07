Fiamme in un capannone sulla via Emilia

Tre squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Castelsangiovanni sono accorse nella serata di martedì 18 luglio a Sarmato. Intorno alle 22 è infatti divampato un incendio all'interno del capannone di un'attività commerciale lungo la via Emilia. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, così come anche i danni materiali causati dal fuoco sono ancora da quantificare. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.