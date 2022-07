Incendio a San Lazzaro: fiamme lambiscono i binari, sospeso per un'ora il traffico ferroviario

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nel pomeriggio del 20 luglio per un incendio di sterpaglie tra via dell'Anselma e via Piemonte. Le fiamme si sono rapidamente avvicinate ai binari tanto che si è resa necessaria la sospensione del traffico ferroviario per circa un'ora per permettere ai pompieri di spegnere il rogo e bonificare l'area interessata. Sul posto anche la Protezione Civile e la Polfer.