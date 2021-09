Sedicenne si accorge delle fiamme in casa e lancia l'allarme

E' accaduto in un condominio in via Oberdan a Castelsangiovanni nel pomeriggio

Ha visto le fiamme in cucina e il fumo e ha dato l'allarme. Protagonista una 16enne che ha chiamato i vigili del fuoco del distaccamento della Valtidone che ben preso hanno domato il rogo ed evacuato il palazzo. E' accaduto in un condominio in via Oberdan a Castelsangiovanni nel pomeriggio. L'incendio, provocato da un probabile corto circuito, ha avuto origine in cucina. L'appartamento, all'ultimo piano, al momento risulta inagibile, non ci sono stati danni invece alle abitazioni accanto. Sul posto ovviamente anche i carabinineri.