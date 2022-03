Incendio in un'abitazione, intossicata una donna

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 4 marzo in centro a Pontedellolio per un incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via Veneto. Pare che il rogo sia partito da una canna fumaria, e una donna di 69 anni è rimasta lievemente intossicata dal fumo: è stata trasportata all'ospedale di Piacenza da un'ambulanza della Pubblica assistenza di Rivergaro inviata sul posto dal 118. I pompieri nel frattempo hanno lavorato per tutto il pomeriggio per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione.