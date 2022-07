Fiamme nella macelleria, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte di venerdì 22 luglio in piazzale Roma per un incendio divampato all'interno di una macelleria etnica che si affaccia all'angolo con via Capra. A chiamare il 115 sono stati alcuni residenti che hanno notato il fumo che usciva dal locale chiuso. Il calore ha anche fatto scoppiare una vetrina.

Le squadre dei pompieri sono penetrate con gli autorespiratori e sono riuscite a domare le fiamme. Sul posto è intervenuta anche la questura con una volante. Dai primi accertamenti pare che l'incendio possa essere stato causato da un cortocircuito all'impianto elettrico nel corso della notte.