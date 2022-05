Fiamme in un'abitazione a Pontenure

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata del 1 maggio a Pontenure per un incendio in un'abitazione in piazza Borsellino, all'angolo con via Papa Giovanni XXIII. Dai primi accertamenti si è trattato dell'incendio di un porticato esterno e di alcune attrezzature, sulle cui cause, probabilmente accidentali, sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Pontenure che sono intervenuti sul posto. I vigili del fuoco sono arrivati da Piacenza con tre mezzi, riuscendo comunque in breve a domare le fiamme che avevano sprigionato una densa colonna di fumo ben visibile anche dalla via Emilia. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati, ma solo danni alle cose.