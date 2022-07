Incendio alla River di Podenzano, vigili del fuoco al lavoro

Intorno alle 19.30 del 22 luglio un grosso incendio è divampato all'interno dell'azienda River in via Araldi a Podenzano. Sul posto si sono precipitate cinque squadre di vigili del fuoco che stanno lavorando duramente per contenere il rogo di vaste dimensioni e che ha avvolto un capannone adiacente alla ditta dal quale si vedono fiamme molto alte. Sul posto anche i carabinieri. Ben visibile da chilometri la colonna nera di fumo.