Guasto ad un tir, perde uno pneumatico e questo prende fuoco

Incendio in autostrada A1 nel pomeriggio del 14 maggio, in direzione Milano. Un tir, a causa di un problema tecnico a un mozzo che si è surriscaldato, ha perso una ruota posteriore del semirimorchio. Questo, strisciando sulla carreggiata, ha preso fuoco incendiandosi. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, che ha provveduto allo spegnimento della ruota e della messa in sicurezza del mezzo pesante, fermo poco distante in corsia di emergenza. È intervenuta anche una pattuglie della polizia stradale di Guardamiglio.