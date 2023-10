Cortocircuito nel garage, si innesca un incendio: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in centro storico nel pomeriggio di domenica 1 ottobre. Un incendio è divampato all'interno del garage di un'abitazione in via Pantalini intorno alle 17,15: le fiamme potrebbero essere state causate da un cortocircuito, forse di un mantenitore di carica per la batteria, ma gli accertamenti sono ancora in corso. I proprietari, quando hanno notato il fumo che usciva dal portone, hanno subito chiamato il 115, ma nel frattempo sono riusciti a utilizzare un estintore che avevano a portata di mano. I pompieri hanno poi proseguito fino alla messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile.