Non ce l’ha fatta il 91enne piacentino che domenica 12 marzo era rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 45 alle porte di Rivergaro. Lo scontro con un’altra vettura era avvenuto nei pressi dell’incrocio di Ancarano. Era stato portato in volo al Maggiore di Parma dove era stato ricoverato in rianimazione e dove è deceduto ieri.