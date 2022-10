Infortunio sul lavoro, nella mattinata del 13 ottobre, a Podenzano. Un 52enne si è ferito alla mano mentre era al lavoro in una serra di un vivaio. Sul posto è accorsa la Pubblica Assistenza Valnure da Rivergaro: per l’uomo, un operaio di una ditta esterna, che rischia l’amputazione di alcune dita, è stato necessario il trasporto immediato in ospedale a Piacenza.