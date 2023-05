Moto finisce fuori strada, due amici sbalzati dalla sella: uno muore, l'altro è gravissimo

Sono risultate subito gravissime le condizioni di due uomini piacentini di 53 e 57 anni (entrambi di Cortemaggiore) che nel tardo pomeriggio di sabato 13 maggio sono rimasti feriti lungo la strada tra Corte e Besenzone. I due erano in sella a una moto che all'improvviso è uscita di strada per cause che stanno ancora accertando i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola. I due uomini, sbalzati dalla sella e finiti nel fossato a margine della strada, hanno riportato ferite gravissime. Uno è addirittura finito dentro un ponticello in cemento. Entrambi sono stati trasportati con due eliambulanze all'ospedale Maggiore di Parma. Nel corso della notte il passeggero della moto, il 57enne, è purtroppo morto in seguito alle gravi ferite riportate. L'amico è in condizioni gravissime. Sul posto insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola sono arrivati anche un'ambulanza da Cortemaggiore, e due automediche da Fiorenzuola e Roveleto.