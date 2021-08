Centrato da un'auto in sorpasso, motociclista sbalzato in un canale

Un motociclista è finito all'ospedale nel pomeriggio di martedì 17 agosto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sul rettilineo della Statale 654 in località Due Case di Podenzano. L'uomo, in sella a una Bmw Gs, stava viaggiando in direzione di Piacenza quando, pare durante un sorpasso, sarebbe stato centrato da un'altra auto che sembra stesse viaggiando nella stessa direzione e che avrebbe effettuato la manovra senza accorgersi della moto. Perso il controllo della moto, l'uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel fossato dall'altra parte della carreggiata. Qui è stato subito soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e dal conducente di un bus di linea in attesa che sul posto arrivasse l'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure i sanitari con l'autoinfermieristica. L'uomo è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale di Piacenza e gli agenti della polizia locale dell'unione Valnure Valchero, guidati dal comandante Paolo Giovannini. A loro il compito di riscotruire la dinamica.