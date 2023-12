Schianto con l’autocisterna, piacentino muore all’alba in A15

Gravissimo incidente mortale lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia nelle prime ore della mattinata di lunedì 18 dicembre. Per cause in corso di accertamento un'autocisterna si è schiantata contro il guardrail mentre percorreva l'autostrada, tra il casello di Borgotaro e quello di Berceto in direzione La Spezia. Secondo le prime informazioni l'autista del mezzo pesante sarebbe precipitato nella scarpata: è morto sul colpo. La vittima è un 59enne, residente in provincia di Piacenza.

Sul posto la polizia stradale di Parma che ha effettuato i rilievi previsti per legge, oltre ai soccorritori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto verso le ore 5.30. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione. L'autocisterna, che al momento dell'incidente era vuota, si è schiantata contro la protezione: la cabina è rimasta seriamente danneggiata mentre il camionista è caduto nella scarpata. Il camionista stava andando in Toscana per ricaricare la cisterna. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. La polizia stradale ha effettuato i rilievi e gestito il traffico lungo l'autostrada.

IN AGGIORNAMENTO