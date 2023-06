Apre la portiera del suv e centra un'auto in transito

Non ci sono stati fortunatamente feriti nell'incidente avvenuto la mattina di giovedì 29 giugno in via Veneto, ma solo danni ai due veicoli coinvolti. Un automobilista che aveva posteggiato sul lato della strada ha infatti aperto di colpo la portiera della sua Range Rover mentre alle sue spalle arrivava una Volkswagen che l'ha presa in pieno. Entrambe le auto sono rimaste danneggiate, in particolare il suv che ha riportato un danno visibile allo sportello del conducente. Sul posto è poi giunta anche una pattuglia della polizia locale.