Auto contro moto alla rotonda, un ferito

Incidente nella serata del 29 dicembre lungo la Statale 654. Alla rotonda tra Podenzano e Maiano, per cause al vaglio della polizia locale dell'Unione Valnure Valchero, un'auto condotta da un'82enne si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il 20enne sulla due ruote che è caduto sull'asfalto. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale. Non è in pericolo di vita.