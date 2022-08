Auto esce di strada e finisce in una scarpata, cinque feriti

Fortunatamente non ci sono feriti gravi nell’incidente avvenuto nella serata del 7 agosto sulla strada che conduce al passo Monte Penice, in Valtrebbia. Per cause ancora da chiarire, una Fiat Panda con a bordo cinque persone, è uscita di strada terminando la sua corsa in una scarpata, a diverse decine di metri di distanza dalla carreggiata. A bordo vi era anche un bambino: nessuno degli occupati della Panda si trova in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco del nucleo Saf di Bobbio, il 118 di Bobbio e i carabinieri del Nord della cittadina della Valtrebbia. Per i soccorsi è stata allertata anche l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia.