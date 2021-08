Esce di strada e si schianta contro un albero: ferita una 43enne

All'origine dello schianto potrebbe esserci un malore e ora una 43enne di Podenzano si trova al Maggiore di Parma per tutti gli accertamenti necessari. La donna era alla guida della sua Fiat Cinquecento sulla provinciale 654 quando all'altezza di Albarola di Vigolzone avrebbe avuto un grave malore che le ha fatto perdere il controllo dell'auto. Avrebbe invaso la corsia opposta per schiantarsi contro il guard rail e terminare la corsa fuori strada nel canale contro un albero circa cento metri dopo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno inviato i volontari della Pubblica Assistenza Valnure, con loro i sanitari dell'auto medica che hanno ritenuto necessario anche l'elisoccorso di Parma. La donna è stata stabilizzata a portata in volo al Maggiore. Non sarebbe in pericolo di vita. Ad occuparsi delle dinamica dell'incidente gli agenti della polizia locale dell'Unione Valnure-Valchero guidati da Paolo Giovannini, mentre della viabiltà se ne è occupata la Polstrada. I vigili del fuoco hanno lavorato a fianco del 118 e hanno estratto la donna dall'abitacolo, successivamente hanno messo in sicurezza l'area e la vettura.

