Si ribalta con l'auto in mezzo alla strada

Una donna piacentina di 45 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 6 novembre in via 24 maggio. Poco prima dell'una era alla guida di una Lancia Y: all'improvviso, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura che, pare dopo aver urtato un'auto in sosta, si è ribaltata finendo con le ruote all'aria in mezzo alla strada. Sul posto sono arrivati in breve i vigili del fuoco insieme all'automedica del 118 e un'ambulanza della Cri. Fortunatamente la donna non ha riportato traumi gravi, riuscendo a uscire da sola dall'abitacolo. Sul posto anche due pattuglie della squadra Volanti della questura.