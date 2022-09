Centra un'auto in sosta e si ribalta in mezzo alla strada: donna estratta dai vigili del fuoco

Avrebbe sbandato all'improvviso, colpito un'auto in sosta per poi ribaltarsi a ruote all'aria in mezzo alla strada. E' successo in via Veneto nel tardo pomeriggio del 19 settembre. La donna alla guida della sua Honda Jazz, dopo l'impatto è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco, poi è stata soccorsa dai sanitari dell'auto medica inviati dal 118 e dalla Cri. Ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale che si occuperà della dinamica, mentre via Veneto è stata chiusa al traffico. I carabinieri del Radiomobile invece si sono occupati della viabilità e del traffico intenso, visto l'orario.