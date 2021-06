Cade a terra con la moto sulla Statale 45, a Parma in elisoccorso

Un 41enne di Bollate (Milano) è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma dopo essere caduto con la sua moto lungo la Statale 45, nei pressi di Ottone. Intorno alle 11 l’uomo era in sella alla due ruote quando, nel tratto tra il paese dell’alta Valtrebbia e il confine con la Liguria avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Sul posto sono arrivai i volontari della Cri di Ottone e i sanitari dell’autoinfermieristica del 118 di Bobbio. Visti i gravi traumi riportati in seguito alla violenta caduta sull’asfalto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Pavullo nel Frignano (Modena). Nel frattempo il motociclista è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza ma le sue condizioni sono rimaste comunque piuttosto gravi, tanto da predisporre il trasporto in volo al Maggiore di Parma. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ottone.