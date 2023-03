Cade dalla bici per un malore e batte la testa, 33enne all'ospedale

Stava pedalando in sella alla sua bici quando ha accusato un malore ed è caduta a terra battendo violentemente la testa. E' accaduto nel primo pomeriggio del 23 marzo in via Sant'Antonino. La donna, una 33enne, è stata immediatamente soccorsa dai passanti e poi dal 118 sul posto con l'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa. Nella caduta ha riportato un importante trauma cranico e ora si trova all'ospedale dove i medici stanne cercando di capire le origini del malore. Sul posto alcune pattuglie della polizia locale.