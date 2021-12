Tir si ribalta alla rotonda in tangenziale

Il conducente di un autoarticolato è rimasto leggermente ferito nella serata di mercoledì 29 dicembre dopo che il suo mezzo pesante si è ribaltato. L'incidente, che fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato alla rotonda tra la tangenziale Sud e l'ingresso dell'autostrada, in zona Le Mose. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, il mezzo pesante (un autoarticolato con un rimorchio frigorifero vuoto) si è ribaltato su un fianco mentre stava svoltando alla rotonda. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e un'ambulanza della Pubblica Croce bianca: il camionista non ha comunque riportato lesioni o ferite gravi.