Ragazzino travolto da un'auto mentre attraversa la Provinciale, grave

Mattinata impegnativa, quella di martedì 13 ottobre, per gli agenti della polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa. Le pattuglie ai comandi di Massimo Misseri si sono dovuti occupare dei rilievi di due incidenti stradali - uno grave - avvenuti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Nel primo caso gli agenti sono intervenuti a Castelvetro intorno alle 8, lungo la Provinciale che porta alla frazione Mezzano Chitantolo e a Cremona. Qui, di fronte al centro commerciale "Riviera del Po", un ragazzino di 10 anni che stava attraversando con la bicicletta sulle strisce pedonali è stato travolto da una Citroën "C3" condotta da una donna di Gossolengo. Il giovane è caduto battendo violentemente la testa sull'asfalto. Ha riportato un trauma cranico e le sue condizioni inizialmente sembravano piuttosto critiche tant'è che il 118 ha inviato sul posto anche l'automedica di Cremona insieme all'ambulanza della Pubblica di Monticelli. Poi le sue condizioni, fortunatamente, sono andate via via migliorando - anche se restano serie - ed è stato trasportato all'ospedale di Cremona dove si trova ricoverato. Per consentire i rilievi si sono registrate lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Quasi contemporaneamente un tamponamento fra tre auto si è verificato a Cortemaggiore, nella centralissima via Galluzzi. In seguito allo schianto una è finita contro una pianta. Per uno dei tre conducenti è stato richiesto l'intervento del 118. I volontari della Pubblica Assistenza del paese, intervenuti con un'ambulanza, hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita per poi trasportarla in ospedale a Piacenza per gli accertamenti: le sue condizioni non sono gravi. Anche in questo caso dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della polizia Locale.

