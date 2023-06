Franano sassi sulla strada, ciclista colpito finisce all'ospedale

Un ciclista è rimasto ferito dopo essere stato colpito da alcuni grossi sassi che sono franati sulla strada. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 15 giugno in Valdaveto, lungo la strada provinciale nella zona di Ruffinati, in località Madonna del Roccione. Intorno alle 20,15 un piacentino di 49 anni stava percorrendo da solo la strada, in direzione di Rezzoaglio, in sella a una bici da corsa quando all'improvviso è stato centrato in pieno da alcuni grossi sassi, circa delle dimensioni di un pallone da calcio, che sono franati all'improvviso dalla parete laterale a fianco della carreggiata. Il ciclista è stato colpito alla testa e al torace. Caduto dalla bici, ha perso anche conoscenza ma poco dopo si è ripreso. Nel frattempo il 118 ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Marsaglia insieme all'autoinfermieristica dell'ospedale di Bobbio. Il 49enne è stato poi trasportato al campo sportivo di Salsominore dove è atterrata l'eliambulanza giunta da Brescia. I sanitari lo hanno visitato e, ricontraendo un trauma cranico, lo hanno poi portato in volo all'ospedale di Parma, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

