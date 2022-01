Ciclista travolto da un autobus

Un uomo è rimasto seriamente ferito nella serata di martedì 18 gennaio vicino a Fossadello, lungo la Padana Inferiore. Intorno alle 20,30 era in sella a una bicicletta quando è stato travolto da un autobus della linea Piacenza Cremona che stava viaggiando in direzione di Caorso. Sul posto il 118 ha inviato l'autoinfermieristica di Piacenza, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Monticelli e anche l'eliambulanza. L'uomo è stato trasportato dal 118 in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Villanova: pare che l'autista abbia riferito di non aver visto il ciclista a causa della nebbia.