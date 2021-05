Cinque feriti nello schianto tra quattro auto in A1

Schianto in autostrada tra quattro auto: il bilancio è di cinque feriti, uno dei quali in condizioni serie. È accaduto poco prima delle 20 di venerdì 30 aprile all’altezza di Chiaravalle di Alseno, al chilometro 79 dell’A1, in direzione Bologna. Qui quattro auto si sono schiantate per cause ancora al vaglio della Polstrada che ha la competenza su quel tratto. A bordo di un’auto si trovava una famiglia: madre e padre di 48 e 47 anni, un figlio di 9 e una bimba di 10 anni. Tutti sono stati portati in ospedale a Parma: la donna è rimasta incastrata nell’auto ed è stata estratta dai vigili del fuoco di Fiorenzuola. Avrebbe riportato ferite giudicate serie dai sanitari del 118 (Pubblica di Corte e Fiorenzuola e automedica dell’ospedale della Valdarda) ma non è comunque in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni del marito, dei figli e della conducente di un’altra auto rimasta coinvolta: si tratta di una 33enne, anche lei portata a Parma in ospedale per accertamenti. Per tre persone che erano a bordo delle altre due auto non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti e si sono formate lunghe code.

