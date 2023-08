Due incidenti a pochi minuti di distanza in via Emilia Pavese

Due incidenti, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, sono avvenuti in via Emilia Pavese a Piacenza nel primo pomeriggio di domenica 27 agosto sotto una pioggia battente. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Comando di Via Rogerio per ricostruire la dinamica dei sinistri.

Il primo si è verificato poco dopo le 13, all’altezza del punto vendita “Pittarello”, a poca distanza dalla rotatoria dell’imbocco del casello autostradale dell’A21 di Piacenza Ovest. Il conducente di una Fiat 500 X, un 39enne, mentre stava svoltando in direzione di San Nicolò, è entrato in rotta di collisione con una Dacia che sopraggiungeva. A seguito dell’impatto è rimasto lievemente ferito il 39enne che, dopo essere stato medicato dai volontari della Croce Rossa di Piacenza sopraggiunti con un’ambulanza, è stato trasportato per accertamenti al vicino pronto soccorso cittadino. Illesa la moglie che era in auto con lui, così come è rimasto incolume il conducente della Dacia.

Una manciata di minuti più tardi, si è verificato un incidente nel quale sono rimasti coinvolti 7 veicoli. Il conducente di una Bmw X1 ha perso il controllo e si è scontrato con alcuni veicoli in sosta nei pressi di una pizzeria, all’altezza di via Voghera. Due persone rimaste contuse sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere dopo le essere state medicate dai volontari della Croce Bianca sopraggiunti con un’ambulanza.